Мишустин прилетел во Вьетнам с двухдневным визитом

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел во Вьетнам с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин будет во Вьетнаме с 14 по 15 января. В рамках поездки премьер планирует обсудить со вьетнамской стороной вопросы двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Ожидается, что в рамках визита Мишустин встретится с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом страны Лыонг Кыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

В ноябре прошлого года премьер-министр РФ прилетел в Минск, где принял участие в заседании Совета министров Союзного государства. В рамках поездки Мишустин выступил на заседании Совета министров Союзного государства. Глава российского кабмина поблагодарил белорусских коллег за гостеприимство и созданные условия для работы.

Ранее Мишустин прибыл в Пакистан для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.