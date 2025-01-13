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Мишустин прилетел во Вьетнам

Мишустин прилетел во Вьетнам с двухдневным визитом
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел во Вьетнам с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин будет во Вьетнаме с 14 по 15 января. В рамках поездки премьер планирует обсудить со вьетнамской стороной вопросы двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Ожидается, что в рамках визита Мишустин встретится с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом страны Лыонг Кыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

В ноябре прошлого года премьер-министр РФ прилетел в Минск, где принял участие в заседании Совета министров Союзного государства. В рамках поездки Мишустин выступил на заседании Совета министров Союзного государства. Глава российского кабмина поблагодарил белорусских коллег за гостеприимство и созданные условия для работы.

Ранее Мишустин прибыл в Пакистан для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.

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