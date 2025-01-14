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В Крыму назвали прощальную речь Байдена «явкой с повинной»

Глава Крымской миссии назвал речь Байдена прощанием безумца и явкой с повинной
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Elizabeth Frantz/Reuters

Заключительная внешнеполитическая речь президента США Джо Байдена является «прощанием безумца» и «явкой с повинной». Так выступление уходящего главы государства в беседе с РИА Новости прокомментировал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

По его словам, выступление Байдена войдет в историю как «прощание безумца», который едва не развязал мировую войну. Речь президента США также стоит рассматривать как «явку с повинной», поскольку он признался в создании рисков ядерной конфронтации, указал Смирнов.

Он также считает, что уходящая администрация Байдена пытается втянуть будущего президента Дональда Трампа в открытый конфликт с Россией.

До этого Джо Байден в своей прощальной речи, посвященной вопросам внешней политики, заявил, что поддержка Киева со стороны Вашингтона создавала риск ядерной конфронтации с Россией. Также Байден считает, что США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины и должны продолжать помощь Киеву. По его словам, на этом направлении нужно делать еще больше. Политик подчеркнул, что Штаты «не могут уйти», и добавил, что его администрация в целях поддержки Киева объединила 50 стран «не только в Европе, впервые в Азии».

Ранее в США подвели неутешительный итог президентства Байдена.

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