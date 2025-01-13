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Байден: помощь США Украине создавала риск ядерной конфронтации с РФ

Байден: оказание поддержки США Киеву создавало риск ядерной конфронтации с РФ
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Kevin Lamarque/File Photo/Reuters

Президент США Джо Байден в своей финальной речи по вопросам внешней политики заявил, что поддержка Киева со стороны Вашингтона создавала риск ядерной конфронтации с Россией. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», — заявил он.

Также Байден заявил, что США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины и должны продолжать помощь Киеву.

«Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии», — отметил он.

12 января советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что соглашение о завершении конфликта должно оставлять за Киевом право принимать решения по вопросам территориальной целостности, а также включать гарантии безопасности, чтобы избежать повторного возникновения боевых действий.

Ранее Песков назвал гарантии безопасности для РФ неотъемлемой частью украинского урегулирования.

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