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Бывший депутат ЕП предложил Зеленскому прекратить подчиняться «американской империи»

Экс-депутат ЕП Уоллес призвал Зеленского перестать подчиняться США
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Johanna Geron/Reuters

Бывший депутат Европарламента Мик Уоллес призвал Владимира Зеленского отказаться от выполнения указаний Запада. Так на своей странице в соцсети X политик отреагировал на решение украинского лидера подготовить спасателей для тушения пожаров в Калифорнии.

«Почему бы тебе не перестать быть пешкой американской империи и не прекратить отправлять сотни тысяч украинцев из рабочего класса на бессмысленную прокси-войну НАТО?» — заявил Уоллес.

13 января Зеленский сообщил, что Украина готова оказать помощь пострадавшим от разрушительных лесных пожаров в Калифорнии.

Позже украинская журналистка Диана Панченко заявила, что решение Зеленского помочь США потушить пожары в Калифорнии позволит сотням мужчин покинуть страну.

Сильные лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Ранее в Калифорнии начали разработку «плана Маршалла» для восстановления Лос-Анджелеса.

Все новости на тему:
Пожары в Лос-Анджелесе
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