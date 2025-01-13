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Зеленский решил отправить украинских пожарных в Калифорнию для борьбы с лесными пожарами

Зеленский: Украина готова отправить 150 пожарных в Калифорнию
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Heiko Becker/Reuters

Украина готова оказать помощь пострадавшим от разрушительных лесных пожаров в Калифорнии. Об этом написал в соцсети X президент страны Владимир Зеленский.

«Наши дипломаты готовятся к возможному участию наших спасателей в лесных пожарах в Калифорнии. Мы можем отправить 150 пожарных», — говорится в сообщении.

До этого Дональд Трамп-младший обвинил пожарную службу Лос-Анджелеса в передаче Украине в 2022 году оборудования для тушения огня.

Сильные лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс. Затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня. Тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

По информации газеты The Washigton Post, крупный пожар в Лос-Анджелесе мог возникнуть в результате повторного возгорания. При этом первоначальное возгорание, возможно, началось из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь.

Ранее «Роскосмос» показал новое фото пожара в Лос-Анджелесе с орбиты.

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Пожары в Лос-Анджелесе
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