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На Украине нашли выгоду для страны от пожаров в США

Журналистка Панченко: пожары в США помогут сотням людей покинуть Украину
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Ringo Chiu/Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского помочь США потушить пожары в Калифорнии, направив туда группу пожарных, позволит сотням мужчин покинуть страну. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.

Таким образом, группа граждан Украины мужского пола будет спасена от мобилизации.

«Я рада, что сотни мужчин в эти дни будут иметь возможность покинуть Украину», — написала она.

Зеленский заявлял, что Украина готова оказать помощь пострадавшим от разрушительных лесных пожаров в Калифорнии. Речь идет о 150 специалистах.

По информации газеты The Washington Post, крупный пожар в Лос-Анджелесе мог возникнуть в результате повторного возгорания. При этом первоначальное возгорание, возможно, началось из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь.

Сильные лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Ранее в США назвали возможную причину пожаров в Калифорнии.

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