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На Западе предупредили, что США бросят Украину

Меркурис: США бросят Украину, если она не изменит позицию по переговорам
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CNP/MediaPunch/Global Look Press

США могут бросить Украину, если она в течение ста дней не изменит свою позицию по мирным переговорам. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Если украинцы радикально не изменят свою позицию за сто дней, <...> американцы скажут, что они сделали все, что могли, и отстранятся», — сказал он.

Аналитик напомнил, что избранный президент Дональд Трамп посылал письмо лидеру Украины Владимиру Зеленскому в 2024 году. Республиканец призвал его начать думать о начале мирных переговоров, а также об отказе от территорий, взятых под контроль Россией.

В январе в США объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации действующего президента страны Джо Байдена. В рамках него Киев получит технику и боеприпасы на общую сумму $500 млн. В частности, в пакет войдут ракеты для ПВО и оборудование для истребителей F-16.

Ранее в США заявили о достижении Россией «дополнительных успехов» на Украине.

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