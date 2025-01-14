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В Италии заявили о последствиях для всего мира из-за санкций против России

AntiDiplomatico: санкции США против РФ вызовут рост цен на энергоносители в мире
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Depositphotos

Новые санкции администрации президента США Джо Байдена против российского энергетического сектора могут привести к резкому скачку цен на сырье в мире. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.

«Пакет санкций <...> является беспрецедентной мерой, которая может спровоцировать спираль роста цен на энергоносители во всем мире», — говорится в публикации.

После принятия новых санкций администрацией США, Всеобщая итальянская торговая конфедерация призвала предпринять незамедлительные действия на европейском уровне, которые помогут избежать энергетического кризиса.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью». В рамках новых санкций было ограничено более 30 российских нефтесервисных компаний.

Ранее стало известно о последствиях новых американских санкций для Китая и Индии.

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