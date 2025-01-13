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Военный эксперт предупредил Британию о последствиях отправки войск на Украину

Военный эксперт Драммон: отправка солдат на Украину обернется унижением Британии
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Kin Cheung/AP

Появление британских солдат на Украине после завершения конфликта Москвы и Киева может обернуться унижением Лондона, заявил в беседе с Daily Express британский военный эксперт Николас Драммон.

«Мы обладаем привычкой брать <...> обязательства, не задумываясь о долгосрочных последствиях и финале. Последнее, что нам нужно, это дорогостоящее развертывание, оканчивающееся провалом и унижением», — высказал мнение аналитик.

По его словам, Лондон рискует стать одним из участников конфликта даже после достижения перемирия, если решится направить на Украину армейские части. Эксперт предложил Вашингтону предоставить Киеву «буферные силы», объяснив это тем, что избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться прекращения огня.

О том, что власти Великобритании должны отправить солдат в качестве миротворцев на Украину после завершения конфликта, ранее заявили бывшие министры обороны королевства Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон.

Последний заявил, что в будущем безопасность Украины нужно будет поддерживать извне. Он добавил, что поддержка может оказываться со стороны НАТО или тех государств, которые можно считать надежными партнерами.

Ранее в Госдуме оценили призывы Британии отправить миротворцев на Украину.

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