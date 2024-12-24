Кулеба призвал дать Украине денег вместо отправки миротворцев

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вместо потенциального размещения миротворческого контингента на территории республики союзники Киева должны потратить эти средства на вооружение солдат ВСУ. Его слова приводит «Укринформ».

«Моя позиция здесь очень проста: те страны, которые жалуются, что у них нет денег на поддержку Украины, но при этом готовы выбросить десятки миллиардов долларов и евро на миротворческий контингент, лучше дайте часть денег Украине, а часть вложите в собственное производство оружия», — сказал Кулеба.

До этого сообщалось, что на лидеров стран Евросоюза «могут оказать давление», чтобы они отправили своих военных на Украину в рамках «миротворческих сил» после урегулирования конфликта. Агентство Bloomberg не уточнило, кто именно может оказать такое давление на Евросоюз, однако напомнило, что избранный президент США Дональд Трамп обещал урегулировать конфликт.

Ранее экс-аналитик ЦРУ увидел «слабость и отчаяние» в действиях Украины.