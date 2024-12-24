Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кулеба призвал дать Украине денег вместо отправки миротворцев

Кулеба призвал Запад профинансировать ВСУ вместо отправки миротворцев на Украину
close
Alina Smutko/Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вместо потенциального размещения миротворческого контингента на территории республики союзники Киева должны потратить эти средства на вооружение солдат ВСУ. Его слова приводит «Укринформ».

«Моя позиция здесь очень проста: те страны, которые жалуются, что у них нет денег на поддержку Украины, но при этом готовы выбросить десятки миллиардов долларов и евро на миротворческий контингент, лучше дайте часть денег Украине, а часть вложите в собственное производство оружия», — сказал Кулеба.

До этого сообщалось, что на лидеров стран Евросоюза «могут оказать давление», чтобы они отправили своих военных на Украину в рамках «миротворческих сил» после урегулирования конфликта. Агентство Bloomberg не уточнило, кто именно может оказать такое давление на Евросоюз, однако напомнило, что избранный президент США Дональд Трамп обещал урегулировать конфликт.

Ранее экс-аналитик ЦРУ увидел «слабость и отчаяние» в действиях Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами