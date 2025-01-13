В Кремле заявили, что подготовки к встрече Путина с Трампом не идет

Песков: подготовка к разговору Путина и Трампа не проводится

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что никакой подготовки к переговорам российского президента Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом не ведется.

В ответ на вопрос журналиста, какие площадки для переговоров Путин и Трампа предпочитает Москва, Песков заявил, что о каких-либо контактах говорить преждевременно.

«Пока никакой подготовки (к переговорам. — «Газета.Ru») нет, есть декларированное понимание и политическая воля, что такие контакты были бы необходимы и целесообразны. Дальше будем смотреть», — пояснил Песков.

До этого портал Euractiv сообщал, что в Евросоюзе опасаются прямых переговоров Путина и Трампа без участия европейцев.

Как пишет портал со ссылкой на источники, на данный момент планов по формату переговоров нет, однако ситуация может измениться после встречи глав МИД стран ЕС, которая состоится 27 января, через неделю после инаугурации Трампа.

Ранее была названа главная цель переговоров Путина и Трампа.