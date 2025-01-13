Депутат заявил, что атака на «Турецкий поток» ухудшит отношения ЕС и Украины

Депутат Чепа: атака на «Турецкий поток» повлияет на отношения ЕС и Украины

Попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) станции, которая обеспечивает работу «Турецкого потока», повлияет на отношения ЕС и Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Конечно, это повлияет... Уже трудно европейским лидерам скрывать от своего народа, насколько их позиция тянет вниз европейские страны», — считает Чепа.

По его словам, «все усугубляет и без того сложную экономическую ситуацию в Европе».

11 января девять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести удар по КС «Русская» в Краснодарском крае. В Министерстве обороны РФ рассказали, что все беспилотники были уничтожены. Тем не менее обломки одного из них упали на территории объекта, незначительно повредив здание и оборудование.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка украинской стороны атаковать компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края является продолжением линии энергетического терроризма.

Ранее в Турции возмутились из-за атаки ВСУ на компрессорную станцию «Русская».