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Генсек НАТО раскрыл главные темы саммита балтийских стран альянса

Рютте: на саммите балтийских стран НАТО обсудят усиление присутствия в регионе
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Mikko Stig/Reuters

Участники саммита балтийских стран НАТО в Хельсинки обсудят охрану подводных коммуникаций и усиление присутствия альянса в регионе. Об этом сообщил генеральный секретарь блока Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Завтра совместно с президентом Финляндии и премьером Эстонии я проведу первый балтийский саммит НАТО в Хельсинки. На этом саммите группа лидеров стран НАТО предпримет шаги для предотвращения повреждения подводных средств, повышения безопасности энергетической и коммуникационной инфраструктуры», — сказал генсек альянса.

2 января премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявлял, что Североатлантический альянс намерен увеличить присутствие в Балтийском море после инцидента с повреждением эстонско-финского электрокабеля Est Link 2. Он также похвалил Финляндию за задержание танкера Eagle S, который подозревают в диверсии на Est Link 2.

7 января телерадиокомпания Yle сообщила, что Североатлантический альянс направит в Балтийское море корабли для охраны подводной инфраструктуры. По данным журналистов, что в общей сложности судов будет около 10, они останутся в море до апреля текущего года.

Ранее стало известно, что на границе с Россией будут готовить десант НАТО.

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