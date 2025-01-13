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Стало известно, посетит ли Дональд Трамп Гренландию

Премьер Гренландии Эгеде заявил об отсутствии планов по визиту Трампа
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Emil Stach/Ritzau Scanpix/via Reuters

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что визит избранного президента США Дональда Трампа на остров пока не запланирован. Его слова приводит РИА Новости.

Эгеде подчеркнул, что Гренландия будет сотрудничать с Соединенными Штатами, но также открыта и для новых партнеров в целях обеспечения своей независимости.

По словам Трампа, на острове проживают порядка 45 тысяч человек, которые сами толком не знают, имеет ли Дания законное право на владение территорией.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.

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