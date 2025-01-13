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Кадыров изменил пост о зачистке Белгородской области от ВСУ

Кадыров изменил пост о боях «Ахмата» и ВКС РФ с ВСУ в Белгородской области
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров изменил пост о боях спецназа «Ахмат» и ВКС РФ с украинскими силами в своем Telegram-канале.

Изначально пост содержал сведения о населенном пункте, возле которого велись бои с силами ВСУ. Позже Кадыров отредактировал публикацию, убрав указание населенного пункта, отметив, что боестолкновения ведутся на Белгородском направлении.

До этого Кадыров показал в своем Telegram-канале видео с действиями подразделения «Гром» спецназа «Ахмат» на Белгородском направлении. Военные обнаружили в регионе минометный расчет ВСУ. После этого артиллеристы ликвидировали украинских солдат из гаубицы Д-30. Притом чиновник отметил высокий уровень боевой подготовки и взаимодействия подразделения спецназа на линии огневого соприкосновения.

6 января Кадыров опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинского танка Т-64. Технику ВСУ вывели из строя на Суджанском направлении.

Ранее Алаудинов показал видео с участниками провальной контратаки ВСУ под Курском.

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