Кадыров показал, как артиллеристы «Ахмата» уничтожили расчет ВСУ под Белгородом

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале видео с действиями подразделения «Гром» спецназа «Ахмат» на Белгородском направлении.

Согласно публикации, военные обнаружили в регионе минометный расчет ВСУ. После этого артиллеристы ликвидировали украинских солдат из гаубицы Д-30. Притом чиновник отметил высокий уровень боевой подготовки и взаимодействия подразделения спецназа на линии огневого соприкосновения.

6 января Кадыров опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинского танка Т-64. Технику ВСУ вывели из строя на Суджанском направлении. Чиновник написал, что один меткий удар превратил танк в «неподвижную груду металлолома». По словам главы Чечни, боевую задачу выполнили члены группы «Оптима» в составе специального отряда быстрого реагирования «Ахмат». Им помогали члены группы «Аида», которая тоже входит в состав спецназа.

Ранее Алаудинов показал видео с участниками провальной контратаки ВСУ под Курском.