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Уничтожение танка ВСУ на Суджанском направлении попало на видео

Кадыров показал кадры уничтожения украинского Т-64 на Суджанском направлении

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинского танка Т-64. Ролик появился в его Telegram-канале.

По словам главы российского региона, боевую задачу выполнили члены группы «Оптима» в составе специального отряда быстрого реагирования «Ахмат». Они нанесли удар по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Суджанском направлении.

«Ребята мастерски вычислили вражеский танк Т-64, который, похоже, чувствовал себя вольготно в местном ландшафте. Один меткий удар — и грозная машина превращается в неподвижную груду металлолома», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что бойцам отряда «Оптима» помогали члены группы «Аида». Последняя также входит в состав спецназа «Ахмат».

6 января командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили всю технику ВСУ на Суджанском направлении. Как он отметил, украинские машины были сожжены, при этом большая часть солдат ВСУ сдались в плен Вооруженным силам РФ.

Ранее российский истребитель Су-34 сбросил авиационные бомбы на место скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области.

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