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В Венгрии назвали нападение на «Турецкий поток» угрозой суверенитету стран Европы

Сийярто: нападение на «Турецкий поток» угрожает суверенитету стран Европы
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Атака на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае должна считаться нападением на суверенитет использующих его европейских стран. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Этот газопровод незаменим в газоснабжении Венгрии и Центральной Европы. Будапешт ожидает, что его безопасность и функциональность будут обеспечены, отметил он.

«Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому каждое действие, угрожающее безопасности нашего энергоснабжения, должно считаться нападением на суверенитет», — написал Сийярто, комментируя украинскую атаку на компрессорную станцию в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку».

13 января Минобороны РФ заявило, что 11 января Украина при помощи беспилотников пыталась атаковать станцию «Русская» в селе Гай-Кодзор для прекращения поставок российского газа в Европу.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что следят за ситуацией с «Турецким потоком».

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