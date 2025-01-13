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Грузинские депутаты подрались с оскорбившим их радикалом

«Взгляд»: грузинские депутаты подрались в Абу-Даби с оскорбившим их радикалом

Депутаты правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе подрались в ресторане отеля в Абу-Даби с оскорблявшим их радикалом. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Как уточняет корреспондент издания, группа депутатов вместе с семьями проводит отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах. Известно, что в течение двух дней подряд сторонник радикальной оппозиции Лаша Габиташвили подходил к ним в ресторане отеля и оскорблял, называя «русскими рабами». Сначала депутаты пытались успокоить его, однако в итоге дело дошло до драки.

В декабре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что в республике нужно полностью искоренить идеологию либерального фашизма, чтобы исключить революционные процессы в будущем. По его словам, «радикальная оппозиция пыталась в четвертый раз за последние годы устроить в Грузии революцию, на что с успехом ответило сильное грузинское государство».

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес республики.

Ранее власти Грузии заявили о депортации 25 участников протестов.

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