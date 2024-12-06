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Премьер Грузии пообещал добиться победы над либеральным фашизмом

Премьер Кобахидзе: в Грузии важно полностью искоренить либеральный фашизм

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Nadja Wohlleben/Reuters

В Грузии необходимо полностью искоренить идеологию либерального фашизма, чтобы исключить революционные процессы в будущем. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», «радикальная оппозиция пыталась в четвертый раз за последние годы устроить в Грузии революцию, на что с успехом ответило сильное грузинское государство».

«Офисы оппозиции были главными источниками насилия, радикалы хотели свержения конституционного строя, на что получили и получат соответствующее реагирование», — подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что власти используют все законные механизмы, чтобы свести к нулю эту идеологию.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес республики.

Ранее в Грузии пожелали европейским политикам таких же «мирных митингов» в их столицах.

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