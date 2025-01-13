Путин попросил справедливо распределять прибыль от продажи российских вакцин

Путин: создатели вакцин из РФ не должны быть обделены при распределении прибыли

Российские специалисты, принимающие участие в разработке вакцин, не должны «чувствовать себя чужими» при распределении прибыли от продажи соответствующих препаратов за границей. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства 13 января встретился с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, который рассказал о реализуемых организацией проектах. В том числе он сообщил, что РФПИ планирует продолжать работу по выводу вакцин Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи на китайский рынок.

«Помните, мы с вами говорили — я просил, чтобы разработчики этих препаратов, таких нужных и для нашей страны, и для зарубежных стран, не чувствовали себя чужими, когда идет распределение прибыли от продаж этих препаратов», — отметил Путин.

Он обратил внимание, что уже давал поручение о разработке схемы распределения прибыли, при которой российские специалисты тоже могли бы получать часть средств. При этом речь идет о деньгах, необходимых не только для личного использования, но и для проведения исследований в области создания вакцин.

Президент поинтересовался у Дмитриева, был ли создан такой механизм.

«Да, безусловно. <...> На примере вакцины «Спутник» ведущие группы института Гамалеи получили очень значимые средства лично. Также с любой проданной вакцины часть уходила именно институту Гамалеи на их разработки», — рассказал руководитель фонда.

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