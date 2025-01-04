Названы российские лекарства, наиболее востребованные за рубежом

Названы лекарства из России, пользующиеся наибольшим спросом за рубежом

Ежегодный экспорт российских лекарственных средств за рубеж составляет около 45 тысяч тонн, при этом российскую фармацевтическую продукцию приобретают 160 стран. В 2024 году объем экспорта медикаментов из России достиг 180 миллиардов рублей, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Минпромторга.

Российские фармацевтические компании поставляют на экспорт медикаменты, соответствующие 1362 международным непатентованным наименованиям (МНН), включая вакцины (против гриппа, кори, полиомиелита и других инфекций), антибиотики, ноотропы, иммуномодуляторы и моноклональные антитела.

Генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов отметил высокий спрос на российские дженерики. Помимо них, значительный экспортный потенциал демонстрируют противовирусные средства, фитопрепараты и кардиологические лекарства.

Предприятие «Доброград-1» подчеркивает обширный опыт российских производителей в разработке дженериков и биоаналогов.

«Наши компании освоили производство качественных препаратов по доступным ценам, что особенно важно для развивающихся рынков», — сообщили в руководстве фирмы.

В компании «Валента Фарм» отметили, что за рубежом постоянно наблюдается рост спроса на российские лекарства для лечения простудных заболеваний, а также препараты психоневрологического и гастроэнтерологического профиля.

28 декабря правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому в законодательстве предполагается закрепить понятие «стратегически значимые лекарственные средства» и наделить кабмин полномочиями по утверждению их перечня.

Ранее в России заблокировали 6 млн опасных БАДов.