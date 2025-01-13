Бывший главком НАТО оценил идею Трампа присоединить Гренландию к США

Идея избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии далеко не безумна. Об этом заявил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, передает The Hill.

«Это не безумная идея. <...> Мы могли бы сделать очень много в плане бизнеса, инвестиций, вытеснить русских, вытеснить китайцев и очень тесно сотрудничать с Гренландией», — сказал он.

По мнению Ставридиса, Гренландия является «стратегической золотой жилой для США».

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен заявил, что Североатлантическому альянсу грозит распад, если США решат напасть на Гренландию с целью захвата острова.

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.