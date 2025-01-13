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В туалетах финского парламента нашли следы наркотиков

Yle: в туалетах финского парламента нашли следы наркотиков после Рождества
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Daniel Kalker/Global Look Press

В туалетах парламента Финляндии найдены следы наркотиков после рождественского корпоратива. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

По информации журналистов, лабораторный анализ показал, что следы наркотиков были обнаружены в трех уборных. Как пишет Yle, образцы собирались на нескольких этажах парламента, и результат лабораторного анализа пришел спустя три недели. В парламентских уборных обнаружили следы амфетамина, экстази и кокаина.

Исследование проводил сам телерадиовещатель с целью определить, есть ли в помещениях парламента, где принимаются законы, связанные с употреблением наркотиков, их следы.

В то же время Yle, ссылаясь на данные лаборатории, отмечает, что употребление запрещенных веществ могло происходить не только в туалетах парламента и не только в день празднования Рождества. Следы наркотических веществ могли попасть в туалеты с одежды, через слюну и другие выделения людей, которые использовали уборные.

В декабре сообщалось, что финские таможенники в аэропорту Хельсинки осенью остановили контрабандиста, перевозившего наркотики в коробках с печеньем. У мужчины была изъята марихуана на сумму более €2 млн. Предполагается, что наркотики были ввезены в Финляндию из Испании и Таиланда.

Ранее в Ленобласти мужчина поехал в лес закапывать наркотики и сам рассказал об этом полиции.

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