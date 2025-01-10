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В Ленобласти мужчина поехал в лес закапывать наркотики и сам рассказал об этом полиции

В Ленобласти арестовали мужчину, перевозившего наркотики в машине каршеринга
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Ленобласти поймали 37-летнего подозреваемого в организации нарколаборатории. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Машину каршеринга, на которой передвигался мужчина, инспекторы ДПС заметили на 32-м километре Мурманского шоссе, недалеко от лесополосы.

«Мужчина не смог сдержать волнения, и в какой-то момент признался сотрудникам полиции, что перевозит наркотики», – сообщается в публикации.

Во время обыска у задержанного нашли 80 пакетов с белым порошком, которые, как он сам сказал, ему нужно было закопать в лесу. Во время экспертизы выяснилось, что в одном из пакетов был метилэфедрон.

Позже выяснилось, что мужчина оборудовал нарколабораторию в своем гараже в городе Сосновый Бор. Там нашли около двух килограммов порошкообразного вещества, канистры с жидкостью и необходимое оборудование.

Также стало известно, что за работой лаборатории следил куратор. Человек контролировал процессы и получал геометки схронов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, на данный момент он находится под стражей. Правоохранители устанавливают личность куратора.

Ранее у жителя Башкирии нашли наркотики на 8 млн рублей.

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