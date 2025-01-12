Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского во лжи о 155-й бригаде ВСУ

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский уличил президента Украины Владимира Зеленского во лжи. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Политик заявил, что Зеленский мог украсть несколько миллионов евро из роты элитной 155-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, бойцы которой проходили обучение во Франции.

«Так может и не было никаких 1700 дезертиров в бригаде «Анна Киевская»?» — поинтересовался парламентарий.

Депутат также предположил, что Зеленский с президентом Франции Эммануэлем Макроном просто украли денежные средства. Дубинский отметил, что спустя полгода после того, как бригада в полном объеме не была отправлена в зону боевых действий, ее разделили между другими формированиями.

Также парламентарий заметил, что Зеленский после новостей о дезертирстве часто «включал окуня», удивлялся и делал непонимающий вид.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню рассказал, что французские власти подтвердили информацию о 55 членах украинской бригады «Анна Киевская», которые дезертировали во время их подготовки на территории страны.

На следующий день командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый заявил, что в украинской 155-й бригаде зафиксировали факты дезертирства. По его словам, армии Украины необходимо улучшение командования.

А 8 января самовольно оставивший военную часть командир одной из рот 155-й бригады имени Анны Киевской Вооруженных сил Украины был задержан на Украине.

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.