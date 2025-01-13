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На Украине сравнили Зеленского с Гитлером и Геббельсом одновременно

Нардеп Дубинский сравнил Зеленского одновременно с Гитлером и Геббельсом
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Lex Fridman/YouTube

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале сравнил президента Украины Владимира Зеленского одновременно с лидерами нацистской Германии Адольфом Гитлером, Йозефом Геббельсом и Генрихом Гиммлером.

«Геббельс, черты которого вы олицетворяете в равной степени с чертами Гитлера и Гиммлера, считал, что для унтерменшей достаточно 3 классов образования, считать до пятисот, и больше музыки по радио», — заявил депутат.

До этого Дубинский обвинял Зеленского во лжи о 155-й бригаде ВСУ.

Депутат заявил, что Зеленский мог украсть несколько миллионов евро из роты элитной 155-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, бойцы которой проходили обучение во Франции. Дубинский также усомнился в наличии дезертиров, служивших в бригаде.

Также парламентарий заметил, что Зеленский после новостей о дезертирстве часто «включал окуня», удивлялся и делал непонимающий вид.

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.

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