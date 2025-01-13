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В Киеве заявили, что базы с ракетами могли бы стать гарантией безопасности для Украины

Подоляк привел в пример размещение баз с ракетами в качестве гарантии для Киева
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Efrem Lukatsky/AP

Гарантией безопасности Украины для заключения мирного договора с Россией могло бы стать размещение баз с ракетами малой дальности на территории страны. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa.

«Не просто подписанные документы, выполнение которых Москва не будет выполнять. Необходимо найти эффективные механизмы. Приведу пример: на территории Украины будет столько ракетных баз, на которых будет определенное количество ракет малой дальности, что сможет нанести ущерб военной инфраструктуре на территории России... Вот как это может работа», — сказал он, говоря о том, какие гарантии были бы для Киева приемлемыми.

Советник главы офиса Владимира Зеленского отметил, что для завершения конфликта между странами необходимо понять его контекст.

Подоляк также отверг одну из идей будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога, согласно которой Украина должна отказаться от территорий Донбасса.

12 января советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что соглашение о завершении конфликта должно оставлять за Киевом право принимать решения по вопросам территориальной целостности, а также включать гарантии безопасности, чтобы избежать повторного возникновения боевых действий.

Он акцентировал внимание на том, что после прекращения боевых действий они не должны возобновляться вновь через несколько месяцев.

Ранее Песков назвал гарантии безопасности для РФ неотъемлемой частью украинского урегулирования.

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