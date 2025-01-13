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В Кремле заявили, что следят за риторикой команды Трампа по Украине

Песков оценил слова советника Трампа о неспособности Украины вернуть земли

Говорить о возможных изменениях в риторике властей США относительно конфликта на Украине можно будет только после начала работы новой администрации во главе с избранным президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова будущего советника по национальной безопасности американского президента Майка Уолтца, который признал, что Украина не сможет вернуть все утраченные в ходе российской спецоперации территории.

Песков ответил, что в Москве внимательно слушали речь Уолтца и пришли к пониманию, что вряд ли одно его заявление говорит об изменении риторики Вашингтона. По его словам, об этом можно будет сказать только через неделю или после уже официальных назначений.

Пресс-секретарь российского лидера еще раз подчеркнул, что пока подобные заявления звучат от людей, не назначенных официально на свои должности.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Ранее Песков назвал гарантии безопасности для РФ неотъемлемой частью украинского урегулирования.

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