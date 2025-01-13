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В Женеве стартовали переговоры стран ЕС и Ирана по ядерной проблеме

В МИД Ирана сообщили о переговорах по ядерной проблеме в Женеве
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Depositphotos

В Женеве начались переговоры по ядерной проблеме с участием трех европейских стран и Ирана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на иранское информационное госагентство.

По данным журналистов, переговоры оказались закрытыми для представителей СМИ. При этом замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади уточнил репортерам, что помимо исламской республики в мероприятии участвуют Франция, Великобритания и Германия.

Прочие подробности, включая число участников и место проведения встречи, не раскрываются.

6 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Иран является главным вызовом стратегической безопасности для европейцев, во всем регионе и за его пределами. По его словам, развитие ядерной программы Ирана «приближает нас очень близко к точке невозврата». Французский лидер отметил, что этот вопрос станет приоритетным в диалоге, который он будет вести с администрацией Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Байден на секретной встрече обсуждал удары по ядерным объектам Ирана.

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