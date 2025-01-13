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В Кремле отказались оценивать слова советника Трампа про Украину

Песков о словах Уолтца про Украину: нужно дождаться инаугурации Трампа
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Erin Scott/picture alliance/Consolidated/Global Look Press

Россия пока не может оценивать слова советника избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца о том, что Украина не сможет вернуть все территории, нужно дождаться инаугурации нового американского лидера. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели [заявления Уолтца]. <...> Но говорить о том, что это является изменением риторики [Белого дома] можно будет только через неделю. <...> Пока речь идет об избранном президенте США, пока люди не назначены на свои посты, в ближайшие семь суток рулить процессом будет (действующий президент США Джо) Байден и его команда. А у старой команды изменений в риторике мы не наблюдаем», — сказал Песков.

12 января Уолтц заявил, что избранный президент Штатов понимает и признает, что Украина даже при поддержке союзников не сможет добиться ухода российских войск со всей своей территории, включая Крым.

По его мнению, в настоящее время это признает весь мир, поэтому пришла пора «двигаться вперед», чтобы добиться завершения конфликта Москвы и Киева.

После этого в Госдуме заявили, что если Трамп признает Крым российским, то это станет логичным развитием его позиции.

Ранее стало известно, когда может состояться телефонный разговор Трампа и Путина.

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