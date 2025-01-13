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В Словакии ужаснулись манерам Зеленского после высказываний в адрес Фицо

Аналитик Кошкович раскритиковал Зеленского за оскорбления в адрес Фицо
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Heiko Becker/Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского после его резких высказываний в адрес премьер-министра Роберта Фицо. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Откровенно говоря, отсутствие хороших манер у этого человека [Зеленского] просто ужасает. Помните, что его дальнейшее политическое существование полностью зависит от иностранных подачек», — написал Кошкович.

Он также напомнил, что Словакия является страной, отдавшей почти весь свой оборонный арсенал ради помощи Украине.

«Бедные украинцы», — подытожил эксперт.

Накануне Зеленский раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо, назвав премьера недальновидным европейским деятелем. Зеленский подчеркнул, что недавно Фицо вернулся из отпуска и находится в Братиславе, перейти от жизни в роскоши к попыткам исправить собственные ошибки для него сложно.

Президент Украины подчеркнул, что для премьера было ошибкой полагать, что «его теневые схемы с Москвой могут продолжаться бесконечно».

Ранее премьер Словакии назвал Зеленского попрошайкой и шантажистом.

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