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Эксперт: 20 января риторика Запада по Украине изменится

Политолог Гасанов: Евросоюз не будет ссориться с США из-за Украины
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CNP/MediaPunch/Global Look Press

Старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о том, что конфликт на Украине может завершиться к Пасхе.

Эксперт обратил внимание, что еще недавно Лэмми был яростно настроен против Москвы, активно агитируя за разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь России. Однако теперь в Лондоне понимают, что с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа наступает другая реальность, подчеркнул Гасанов.

«Европейским политикам все-таки придется адаптировать свою политику под новые реалии. То есть они не готовы ради Украины ругаться с Соединенными Штатами. <...> Здесь показателен момент с Данией. Когда Трамп начал заявлять притязания на Гренландию, сначала в Копенгагене сказали, что Гренландия не продается, а потом уточнили, что это предмет для обсуждения», — отметил политолог.

9 января Лэмми заявил, что конфликт на Украине может быть урегулирован через месяцы после официального вступления Трампа в должность, но не на следующий день. По словам дипломата, завершение боевых действий «произойдет к апрелю, примерно к Пасхе».

Ранее советник Трампа анонсировал переговоры с Путиным по Украине.

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