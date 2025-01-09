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В Британии назвали возможный срок окончания конфликта на Украине

МИД Британии назвал конец апреля сроком украинского урегулирования при Трампе
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Steven Hirsch/New York Post via AP

Вопрос урегулирования конфликта на Украине произойдет через месяцы после официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, а не на следующий день. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми, передает ТАСС.

«Дональд Трамп еще не пришел к власти. Судя по тому, что я видел за последние несколько дней, есть признаки небольшого отступления в его понимании от того, что сделка будет достигнута 21 января», — заявил он.

По словам Лэмми, на данный момент такой исходит событий маловероятен. Он добавил, что по последним данным, завершение конфликта произойдет к апрелю, примерно к Пасхе.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что завершение украинского конфликта зависит от предоставления Киеву гарантий безопасности. Она уточнила, что готова поддержать любые инициативы по завершению боевых действий, которые будут приемлемы для Украины. По словам премьер-министра, это необходимо для достижения «справедливого мира».

Ранее Зеленский упрекнул Запад в невыполнении обещаний.

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