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Песков рассказал о мерах для минимизации последствий новых санкций против РФ

Песков: РФ примет меры для минимизации последствий антироссийских санкций
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Emrah Gurel/AP

Россия намерена принять меры для минимизации последствий введения санкций против поставок российских энергоносителей. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных действиях России в связи с наложением ограничений.

«В первую очередь будут предприняты меры для минимизации последствий санкций. Ситуация в современном мире продемонстрировала, что естественные маршруты поставок энергоносителей перекрыть невозможно. В одном месте их перекрывают, в другом они открываются», — сказал Песков.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет рестрикций впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В частности, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия. В санкционном списке оказались около 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и »Газпром нефтью».

США также объявили, что изменили политику санкций и теперь смогут вводить ограничения в отношении любого лица, которое работало или работает с энергетическим сектором России.

Ранее в Венгрии назвали последствия новых санкций США против России.

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