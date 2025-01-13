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Вице-президент Трампа назвал альтернативу применению военной силы против Гренландии

Соратник Трампа Вэнс: у США нет необходимости применять силу против Гренландии
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Annabelle Gordon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что у Вашингтона нет необходимости «использовать военную силу» против Гренландии, а в отношении острова можно было бы заключить соглашение. Его слова приводит Fox News.

Вэнс напомнил, что у США уже есть определенный военный контингент на острове и что сын Трампа недавно посетил Гренландию.

«Нам не нужно использовать военную силу. Люди забывают, что у нас уже есть войска в Гренландии», – сказал он.

Будущий вице-президент напомнил, что во время визита сына избранного президента США местные жители выразили желание «иметь право развивать собственные ресурсы». Он считает, что власти Дании сделали недостаточно для безопасности региона. Вэнс увидел «хорошую возможность» для Вашингтона взять на себя инициативу «в обеспечении Гренландии и эксплуатации природных ресурсов».

«И это то, что Дональд Трамп умеет делать лучше всего. Он умеет заключать соглашения, и я думаю, что по Гренландии можно заключить соглашение», – подытожил он.

До этого опрос Patriot Polling показал, что большинство опрошенных жителей Гренландии выступили за присоединение к Соединенным Штатам.

Ранее в словах Трампа о Гренландии увидели закат гегемонии США.

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