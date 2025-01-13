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Большинство жителей Гренландии выступили за присоединение к США

Более половины жителей Гренландии выступили за присоединение к США
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PT Hamilton/Shutterstock/FOTODOM

Большинство опрошенных жителей Гренландии выступили за присоединение к Соединенным Штатам. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на опрос Patriot Polling.

Согласно исследованию, 57,3% участников опроса одобрили вхождение Гренландии в состав США. 37,4% выступили против такого развития событий. Еще 5,3% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

В исследовании отмечается, что это первый случай, когда опрос проводился за пределами США. Он также проводился во время визита Дональда Трампа – младшего на остров.

Как пишет The Hill, хотя в опросе приняли участие всего 416 человек, он является первым в своем роде и свидетельствует о поддержке более масштабных международных планов Трампа. В то же время газета отмечает сомнительный рейтинг социологической службы Patriot Polling.

Накануне старший научный сотрудник китайского института «Тайхэ» Ван Цзайбан заявил, что слова избранного президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии и Панамского канала говорят о том, что гегемония Вашингтона на мировой арене оказалась в уязвимом положении. Избранный президент США и его окружение видят, что гегемония их страны находится под угрозой, а тенденцию развития многополярного мира уже не остановить, считает специалист.

Ранее эксперт объяснил претензии США на Гренландию провалом на Украине.

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