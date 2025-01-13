Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в социальной сети X призвал власти Великобритании перестать оказывать финансовую помощь Украине на фоне экономических проблем.

Обращаясь к министру финансов Великобритании Рэйчел Ривз, он также потребовал прекратить «злобные экономические атаки» на пенсионеров, фермеров, предприятия и частные школы.

Тем временем бывшие министры обороны королевства Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон призвали власти Великобритании отправить солдат в качестве миротворцев на Украину после завершения конфликта.

10 января Bloomberg сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах британского премьера Кира Стармера посетить Киев для обсуждения возможного размещения там миротворческого контингента после завершения конфликта. Знакомый с ситуацией источник утверждает, что это произойдет в ближайшие недели.

Ранее на Украине призвали дать стране денег вместо отправки миротворцев.