В Британии призвали отправить миротворцев на Украину после окончания конфликта

Власти Великобритании должны отправить солдат в качестве миротворцев на Украину после завершения конфликта. Об этом заявили бывшие министры обороны королевства Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон, сообщает The Telegraph.

По словам Шэппса, украинская сторона действительно нуждается в отправке военнослужащих. Он подчеркнул, что премьер-министр Кир Стармер после избрания так и не приехал в Киев, однако при этом объехал весь мир множество раз.

Уильямсон заявил, что в будущем безопасность Украины нужно будет поддерживать извне. Он добавил, что поддержка может оказываться со стороны НАТО или тех государств, которые можно считать надежными партнерами.

До этого сенатор от Республиканской партии Джим Риш заявил, что во время президентства Дональда Трампа США не станут выходить из НАТО, а будут работать над укреплением Североатлантического альянса. По его словам, Вашингтон будет привлекать союзников к увеличению расходов на оборону.

Ранее эксперт объяснил претензии США на Гренландию провалом на Украине.