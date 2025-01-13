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Захарова зарегистрировала свой публичный аккаунт в Роскомнадзоре

Мария Захарова зарегистрировала свой Telegram-канал в Роскомнадзоре
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что зарегистрировала свой Telegram-канал в Роскомнадзоре. Об этом она написала в своем аккаунте.

«И меня посчитали. Можете проверить в описании», — написала дипломат.

В настоящее время на Захарову подписаны 501 309 человек.

С 1 ноября Роскомнадзор начал вести перечень блогов и каналов с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков. Операторы таких каналов обязаны предоставить информацию для их идентификации. Форма для регистрации аккаунта или страницы в социальных сетях доступна на платформе «Госуслуги».

В случае наличия нескольких каналов или страниц необходимо подать отдельные заявления на каждую из них. Если же крупный канал или страница не окажутся в реестре, рекламодатели не смогут размещать свои объявления в этих источниках, а другие каналы не будут иметь возможность репостить их сообщения. Эти ограничения начнут действовать с 1 января 2025 года.

Ранее Telegram-канал Кремля официально зарегистрировали в реестре Роскомнадзора.

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