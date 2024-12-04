Telegram-канал Кремля официально зарегистрировали в реестре Роскомнадзора

В реестре Роскомнадзора зарегистрировали официальный Telegram-канал Кремля. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Telegram-канал «Кремль. Новости» запустили в апреле 2022 года. В настоящее время его аудитория превышает 247 тысяч подписчиков.

С 1 ноября Роскомнадзор начал вести перечень блогов и каналов с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков. Операторы таких каналов обязаны предоставить информацию для их идентификации. Форма для регистрации аккаунта или страницы в социальных сетях доступна на платформе «Госуслуги».

В случае наличия нескольких каналов или страниц необходимо подать отдельные заявления на каждую из них. Если же крупный канал или страница не окажутся в реестре, рекламодатели не смогут размещать свои объявления в этих источниках, а другие каналы не будут иметь возможность репостить их сообщения. Эти ограничения начнут действовать с 1 января 2025 года.

Ранее в России призвали запустить реестр блогеров, пропагандирующих традиционные ценности.