Роскомнадзор выдал первые подтверждения каналам с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков

На портале «Госуслуги» запустили форму для регистрации каналов и пабликов с аудиторией более 10 тыс. человек. Сообщение об этом опубликовано на сайте Минцифры. Первые российские блогеры уже прошли процедуру регистрации в реестре РКН.

Так, юрист Илья Ремесло, автор Тelegram-канала, на который подписано более 77 тыс. человек, сообщил, что получил ссылку-идентификатор персональной страницы в реестре Роскомнадзора.

Он рассказал, что включит эту ссылку в описание канала, как положено по закону.

«Очень оперативно все сделали, регистрация заняла буквально 2 дня. Так что если вы владеете страницей на более чем 10 тыс. читателей и еще не зарегистрированы — идите смело», — написал юрист.

Илья Ремесло отметил, что ему не пришлось предоставлять «никаких супер-секретных личных данных».

«Только номер телефона и почту, пробить которые и так не составляет особого труда. Так что не верьте «знатокам», которые пугают вас утечками. Там просто нечему утекать», — заверил блогер.

Также ссылку-идентификатор персональной страницы в реестре Роскомнадзора получил Тelegram-канал «Русская фортепианная школа», на который подписано более 14 тыс. человек, а также канал Tabriz I Empire Of Music с более чем 13 тыс. подписчиков.

В России с 1 ноября вступила в силу норма, обязывающая блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков предоставлять данные в Роскомнадзор. Это можно сделать через портал «Госуслуги» и сайт РНК. Пройти регистрацию могут как физические, так и юрлица и ИП.

По прохождении всех формальных процедур Роскомнадзор добавляет регистрируемый ресурс в специальный реестр.