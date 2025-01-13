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Медведев прокомментировал сценарии завершения конфликта на Украине

Медведев: недостатка в «высосанных из пальца» сценариях по Украине нет
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что недостатка в «высосанных из пальца» сценариях урегулирования конфликта на Украине нет, но они пока ничего не стоят.

«В преддверии начала активностей команды Трампа на украинском треке нет недостатка в высосанных из пальца и других мест «сценариях урегулирования». Пока они не стоят ничего», — подчеркнул Медведев.

В качестве примера он привел объединение Германии после падения Берлинской стены, отведя роль ФРГ территориям под контролем Киева, а ГДР — областям, вошедшим в состав России.

До этого Медведев говорил, что избранный президент США Дональд Трамп начинает второй срок «нескучно», он желает переделать весь мир.

По словам политика, этот новый «цветной глобус» Трампа может быть сильно отличен от «нынешнего скучного и серого». Тем не менее Медведев отметил, что все идеи нового президента США «сугубо прожектерские и абсолютно нереальные».

Ранее советники Трампа заверили чиновников Дании о серьезности его намерений по покупке Гренландии.

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