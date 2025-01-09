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Данию заверили в серьезности намерений Трампа купить Гренландию

Советники Трампа заверили чиновников Дании в серьезности намерений по Гренландии
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Jonathan Ernst/Reuters

Советники избранного президента США Дональда Трампа предупредили чиновников Дании о «серьезности его намерений» относительно покупки Гренландии. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, в настоящее время в королевстве тщательно взвешивают, как отреагировать на идею республиканца, чтобы это не привело к разрыву с Соединенными Штатами.

Источники CNN в Копенгагене и Вашингтоне заявили, что не понимают одержимости Трампа в получении контроля над Гренландией, поскольку у американской стороны уже есть соглашение об обороне с островом сроком на десять лет. Это соглашение помогло в несколько раз нарастить там американское военное присутствие.

Анонимный представитель Пентагона заявил каналу, что обеспокоенность относительно Гренландии связана с возможностью достижения ею независимости от Дании: тогда остров может стать политически менее стабильным и более уязвимым для влияния со стороны России и Китая.

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Он добавил, что также намерен вернуть под контроль Соединенных Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее The New York Post писал, что Трамп хочет получить контроль над Гренландией, чтобы послать сигнал Китаю.

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