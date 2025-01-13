Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Канаде напомнили Трампу о приверженности граждан страны к независимости

Экс-премьер Канады Кретьен призвал Трампа опомниться «как старик старика»
close
CNP/MediaPunch/Global Look Press

Канадцы ценят свою независимость, угрозы и оскорбления не убедят их согласиться стать частью США. Об этом заявил бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен (1993-2003) в обращении к избранному президенту США Дональду Трампу, статья опубликована в Globe and Mail.

«Дональд Трамп, как старик старику: Опомнись!» — написал Кретьен.

Политик напомнил, что Канада вступала и в Первую мировую войну, и во Вторую раньше, чем это делали Соединенные Штаты, сражаясь и жертвуя большим, чем можно было бы представить. Кретьен также отметил, что у его страны хватило смелости сказать США «нет», когда они пытались втянуть канадцев «в совершенно неоправданную и дестабилизирующую войну в Ираке».

Обращаясь к федеральным и местным политикам в Канаде, экс-премьер заявил, что даже когда канадцы удовлетворяют одно требование, Трамп возвращается с другим, еще большим требованием. Позицию Трампа он назвал шантажом и призвал разорвать «этот порочный круг».

6 января избранный президент США Дональд Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

По словам Трампа, объединение позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны китайских и российских кораблей, которые их постоянно окружают.

Комментируя слова Трампа, Трюдо заявил на своей странице в X, что Канада «черта с два» станет частью Соединенных Штатов.

Ранее Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой.

Все новости на тему:
Политическая карьера Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами