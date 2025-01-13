Британский политик призвал запустить «Северный поток — 2»

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил в социальной сети X, что необходимо повторно запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток — 2» и снова приобретать российский газ.

«Один из четырех трубопроводов «Северного потока» не поврежден, и его можно очень быстро запустить заново. Давайте вновь покупать хороший <...> газ у наших друзей из России», — написал политик.

2 января Севим Дагделен, депутат бундестага от «Блока Сары Вагенкнехт», заявила, что власти Германии должны запустить подачу газа по сохранившейся нитке трубопровода «Северный поток — 2».

27 декабря президент Сербии Александар Вучич предположил, что «Северный поток» может заработать уже через год, газ будет идти из России в Европу.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в Польше заявили об обнаружении тротила на месте подрыва «Северных потоков».