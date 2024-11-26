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В Польше заявили об обнаружении тротила на месте подрыва «Северных потоков»

RMF24: на месте подрыва «Северных потоков» эксперты обнаружили тротил

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польские эксперты нашли следы тротила на месте подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По данным радиостанции, сотрудники Военного технологического университета в Варшаве получили пробы воды из района взрыва газопровода, а также пробы взвеси со дна моря. Ученые в ходе исследования должны были определить наличие или отсутствие отравляющих и взрывчатых веществ в компонентах.

«Эксперты не обнаружили остатков химического оружия, которое присутствовало во многих местах Балтийского моря со времен Второй мировой войны. Однако в трех образцах они обнаружили следы тротила», — говорится в статье.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее Нарышкин назвал подрыв «Северных потоков» идеей фикс Белого дома.

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