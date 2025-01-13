В Польше объяснили отказ пропустить в РФ спецборт Словакии

Польша связала отказ пропустить в РФ спецборт Словакии с отсутствием документов

Польша не отказывалась давать разрешение на пролет в Россию через свое воздушное пространство самолета с делегацией парламента Словакии, заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что словацкая сторона прислала Варшаве «неполные документы, без вербальной ноты». Когда Братиславу попросили дополнить сведения, Словакия сообщила об изменении маршрута.

Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время брифинга на телеканале TVP Info посоветовал воздержаться от полетов в Москву.

Он добавил, что польско-словацкие отношения развиваются хорошо и страны готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса.

12 января вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко заявил, что Польша запретила пролетать через свое воздушное пространство самолету делегации парламента Словакии, который направлялся с визитом в Россию.

5 января Данко заявил, что его визит в Москву в январе поспособствует восстановлению отношений с Россией.

Ранее словацкому депутату предоставили охрану после угроз из-за посещения России.