Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт осудила санкционную политику ЕС и США в отношении России, назвав ее инструментом обогащения американского бизнеса, никак не связанным с прекращением конфликта на Украине. Слова политика приводит РИА Новости.

Выступая на партийном съезде в Бонне, Вагенкнехт заявила, что продолжение санкций, как против России, так и против Китая, губительно для немецкой и европейской экономики и приносит выгоду лишь американским компаниям.

Она опровергла заявления о моральных или гуманитарных мотивах санкций, назвав их «экономической программой стимулирования США и уничтожения европейского бизнеса».

В качестве альтернативы Вагенкнехт призвала к возобновлению поставок энергоносителей по наиболее выгодным ценам, вне зависимости от их происхождения, и к немедленному прекращению глобальной гонки вооружений для сохранения мира.

Кандидат в канцлеры Германии потребовала отказа от двойных стандартов и следования идеологическим догмам в энергетической политике.

В декабре Сара Вагенкнехт совместно с правозащитницей Алисой Шварцер и еще 36 известными фигурами из Германии опубликовала открытое письмо, в котором предупредила о потенциальной угрозе «большой европейской войны» и призвала к быстрейшему достижению перемирия на Украине.

Ранее в МИД Германии допустили ослабление антисирийских санкций.