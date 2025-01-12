Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии назвали страну, которая извлекает пользу из антироссийских санкций

Лидер партии ССВ Вагенкнехт: санкции против России призваны обогатить США
close
Kay Nietfeld/Global Look Press

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт осудила санкционную политику ЕС и США в отношении России, назвав ее инструментом обогащения американского бизнеса, никак не связанным с прекращением конфликта на Украине. Слова политика приводит РИА Новости.

Выступая на партийном съезде в Бонне, Вагенкнехт заявила, что продолжение санкций, как против России, так и против Китая, губительно для немецкой и европейской экономики и приносит выгоду лишь американским компаниям.

Она опровергла заявления о моральных или гуманитарных мотивах санкций, назвав их «экономической программой стимулирования США и уничтожения европейского бизнеса».

В качестве альтернативы Вагенкнехт призвала к возобновлению поставок энергоносителей по наиболее выгодным ценам, вне зависимости от их происхождения, и к немедленному прекращению глобальной гонки вооружений для сохранения мира.

Кандидат в канцлеры Германии потребовала отказа от двойных стандартов и следования идеологическим догмам в энергетической политике.

В декабре Сара Вагенкнехт совместно с правозащитницей Алисой Шварцер и еще 36 известными фигурами из Германии опубликовала открытое письмо, в котором предупредила о потенциальной угрозе «большой европейской войны» и призвала к быстрейшему достижению перемирия на Украине.

Ранее в МИД Германии допустили ослабление антисирийских санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами