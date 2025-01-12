Трамп готов к силовому сценарию в отношении Гренландии

Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что администрация Трампа готова рассмотреть все меры воздействия на Гренландию, в том числе и военную силу, если это будет сочтено необходимым. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала ABC.

«Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить существующие соглашения», – отметил Уолц, отвечая на вопрос о потенциальных силовых действиях США в отношении острова.

Отмечается, что Гренландия уже становилась предметом обсуждения в США в 2019 году, когда Трамп предложил Дании продать остров. Это предложение вызвало крайне негативную реакцию со стороны датского правительства.

Накануне бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон высказал предположение о том, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность приобретения ряда территорий, включая Кубу и КНДР.

До этого избранный президент Трамп выложил в соцсети две карты Соединенных Штатов с присоединенной Канадой.

В Гренландии оскорбились после слов Трампа о присоединении.